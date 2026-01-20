Cierran definitivamente la legalización de "chocolates"

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que quedó suspendida de manera definitiva la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como "autos chocolate", bajo el esquema extraordinario que operó hasta el año pasado.

La dependencia federal precisó que, tras la publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025, el programa masivo de regularización concluyó formalmente, por lo que desde el 1 de enero de 2026 no existe disposición legal vigente que respalde dichos trámites.

De acuerdo con la SSPC, el objetivo del programa —regularizar vehículos ingresados al país antes del 19 de octubre de 2021— se dio por cumplido tras la legalización de más de 2.9 millones de unidades hasta noviembre de 2025.

Ante este escenario, la dependencia exhortó tanto a la población como a las autoridades de los tres niveles de gobierno a abstenerse de promover, recibir o gestionar cualquier trámite relacionado con este esquema, al advertir que carece de sustento legal y que quienes ofrezcan estos servicios podrían incurrir en actos de fraude.

La SSPC aclaró que las personas interesadas en importar vehículos usados deberán hacerlo únicamente mediante el marco legal vigente para la importación definitiva, cumpliendo con los requisitos técnicos y ambientales, así como con el pago de los aranceles correspondientes.