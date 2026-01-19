Uso de brasero provoca intoxicación en colonia 24 de Agosto de Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.– La introducción de un brasero al interior de una vivienda provocó la intoxicación de dos personas en un domicilio ubicado sobre la calle Lauro del Villar, en la colonia 24 de Agosto, en la ciudad de Piedras Negras.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada de este lunes, cuando se alertó a las autoridades sobre dos personas afectadas, presuntamente por la inhalación de gases generados al utilizar un brasero dentro del inmueble para mitigar el frío.

Emergencia por intoxicación en Piedras Negras

Al lugar se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como agentes de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes localizaron inconsciente a Juan Jesús Antonio Urbina García, de 49 años de edad.

El afectado fue trasladado al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue valorado médicamente y posteriormente solicitó su alta voluntaria, tras recibir las indicaciones correspondientes.

Detalles de la atención médica

Cabe señalar que, aunque el reporte inicial indicaba la presencia de dos personas intoxicadas, al momento de la revisión las autoridades también localizaron al propietario de la vivienda, quien recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.