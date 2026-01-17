Hospital en Piedras Negras atiende emergencias psiquiátricas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los casos de depresión e intentos de suicidio se han convertido en la principal causa de atención psiquiátrica de urgencia en la región Norte del estado, revelaron autoridades de salud, al advertir un flujo constante de pacientes tanto locales como referidos de municipios como Allende, Zaragoza y Morelos.

El director del Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", Agustín Aguilar Rodríguez, informó que el nosocomio cuenta con la capacidad médica y operativa para atender este tipo de emergencias mediante un protocolo específico denominado "código de lesiones autoinfligidas", similar a otros esquemas de atención inmediata, como el código infarto.

"Cuando un paciente llega con intentos de suicidio o cuadros depresivos severos, se activa este código. Se les brinda atención inmediata y, si requieren hospitalización, se quedan internados y posteriormente son canalizados a consulta de psiquiatría", explicó.

Detalló que, aunque el hospital cuenta con una psiquiatra de base, en periodos vacacionales o fines de semana se recurre al sistema de telemedicina, con el cual también se atienden especialidades como neurocirugía, infectología y epidemiología.

"Tenemos una computadora especial en el área de urgencias para consultas de telemedicina. Presentamos el caso a los psiquiatras del Césame, quienes nos indican si el paciente requiere traslado, hospitalización o seguimiento local", precisó.

Aguilar Rodríguez reconoció que la incidencia de estos casos resulta preocupante, por lo que reiteró el llamado a la población a acudir oportunamente a los centros de salud ante cualquier signo de depresión o ideación suicida.

Una vez que los pacientes son dados de alta, el seguimiento continúa a través de los centros de salud de sus municipios, donde reciben atención psicológica, bajo un esquema de contrarreferencia supervisado por la psiquiatría del hospital.

Por su parte, el coordinador de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria 01, Jesús Manuel Chavarría, señaló que todo el personal de salud se encuentra involucrado en la atención de la salud mental, reforzando estrategias preventivas, especialmente en fechas relacionadas con la prevención del suicidio.

Indicó que actualmente se cuenta con un psicólogo itinerante que brinda atención en diversos municipios, como Hidalgo, Guerrero, Nava, Villa Unión y Piedras Negras, apoyado también por consultas de telemedicina cuando la demanda lo requiere.

"Sabemos que los casos van en aumento y, aun así, buscamos fortalecer el sistema, ya sea contratando más personal o ampliando la atención presencial. La salud mental es un compromiso de todos", afirmó.