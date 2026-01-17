Gastarán $600 mil en obra de ´mini´ baños para plaza en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La inversión de 600 mil pesos anunciada por el Gobierno Municipal de Piedras Negras para la construcción de nuevos baños públicos en la plaza de Villa de Fuente generó críticas y comentarios en redes sociales, principalmente por el reducido espacio destinado al proyecto y la cantidad de sanitarios contemplados.

De acuerdo con la información difundida, la obra contempla la edificación de cinco baños, tres para mujeres y dos para hombres, en un área aproximada de 10 metros cuadrados, dentro de un predio propiedad del municipio.

Usuarios en redes sociales cuestionaron que el espacio resulte insuficiente para garantizar la privacidad de los usuarios. Algunos comentarios ironizaron sobre las dimensiones del proyecto, comparándolo con viviendas de espacios reducidos, en referencia al poco margen disponible.

Aunque inicialmente circularon versiones en tono de burla sobre la posibilidad de que se tratara de baños con "alta tecnología", autoridades municipales aclararon que no se contempla ningún equipamiento especial, sino sanitarios convencionales.

Otra de las críticas recurrentes apunta a que la cantidad de baños proyectados podría resultar insuficiente para la afluencia de personas que visitan la plaza de Villa de Fuente, sobre todo los fines de semana, cuando se registra una mayor concentración de familias.