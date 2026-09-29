Cateos en Piedras Negras dejan cuatro detenidos y aseguran droga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras dos cateos realizados durante el fin de semana en las colonias Presidentes y Ramón Bravo, donde fueron asegurados cristal, mariguana y otros objetos.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que en el primer inmueble fueron detenidos Mario Alberto N., de 31 años; Luis Antonio N., de 29, y Ricardo N., de 78.

En el sitio fueron localizadas 37 dosis de cristal y una bolsa con mariguana.

Detalles confirmados

En el segundo cateo, realizado en la colonia Ramón Bravo, fue detenido José Javier N., de 31 años, a quien se le aseguraron mariguana, cristal y cámaras de seguridad.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que cuenta con un plazo de 48 horas para definir su situación jurídica y, en su caso, judicializar las carpetas ante un juez.

Rodríguez Ríos señaló que los operativos forman parte de las acciones ordenadas por el fiscal general, Federico Fernández Montañez, para combatir inmuebles utilizados como puntos de venta de narcóticos.

Acciones de la autoridad

Con estos dos procedimientos suman 97 cateos realizados en Piedras Negras y municipios de los Cinco Manantiales, cifra que está próxima a superar la registrada el año pasado.

El funcionario agregó que las denuncias ciudadanas recibidas mediante los programas de proximidad social han permitido identificar inmuebles y avanzar en las investigaciones.

Sobre las propiedades aseguradas, explicó que cada caso es analizado para determinar si procede la extinción de dominio. También se revisa si los propietarios tenían conocimiento del uso ilícito del inmueble, particularmente cuando se trata de propiedades arrendadas.