Fiscalía descarta homicidio en muerte de hombre en El Manantial

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General de Justicia descartó que la muerte de un hombre localizado con un disparo en la cabeza, en la colonia El Manantial, haya sido consecuencia de un homicidio.

Tras las diligencias realizadas en el inmueble y diversos dictámenes periciales, la dependencia determinó que el hombre se quitó la vida con un arma calibre .22, localizada a un costado del cuerpo.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que la Agencia de Investigación Criminal aseguró el sitio y realizó la recolección de indicios para establecer la mecánica de los hechos.

Acciones de la autoridad

Entre los estudios practicados se incluyó el análisis de la trayectoria del proyectil y procedimientos de química forense, además de otros dictámenes que permitieron a los peritos reconstruir el evento y establecer que la lesión fue autoinfligida.

La Fiscalía señaló que los resultados de la necropsia y de los peritajes fueron concluyentes para establecer el suicidio, por lo que no se advierte, hasta el momento, una conducta penal relacionada con la muerte.

El funcionario indicó que el arma de fuego permanece asegurada como parte de las actuaciones ministeriales.

Detalles confirmados

La persona fallecida continúa sin ser identificada oficialmente. Rodríguez Ríos señaló que el único pendiente dentro de la carpeta es establecer su identidad y realizar el reclamo del cuerpo, que permanece en calidad de desconocido.

De acuerdo con la información recabada, el hombre residía solo, aunque mantenía convivencia con distintas personas.