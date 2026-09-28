Capacitan a personal de salud para detectar oportunamente cáncer de mama y cervicouterino

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Personal médico y de enfermería de centros de salud y hospitales de la Jurisdicción Sanitaria 01 participa en una capacitación para fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

La capacitación busca mejorar la detección de cáncer de mama y cervicouterino en mujeres.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que alrededor de 30 trabajadores de la salud participan en la jornada, dirigida a personal de los distintos centros de salud, así como de los hospitales generales Salvador Chavarría, de Piedras Negras, y de Allende.

La capacitación incluye la toma de muestras para Papanicolaou y la exploración clínica de mama, con el propósito de que el personal cuente con los conocimientos necesarios para identificar posibles anomalías y canalizar oportunamente a las pacientes.

Alrededor de 30 trabajadores de la salud participan en la jornada de capacitación.

"Es muy importante porque el cáncer de mama es número uno en la mujer de muerte", señaló Baeza Díaz, al destacar la importancia de fortalecer las acciones de prevención y detección.

La jornada tiene una duración aproximada de cuatro horas y busca que el personal pueda identificar, desde el primer contacto con una paciente, cuándo es necesario realizar estudios preventivos.

El funcionario explicó que las mujeres que acudan a los centros de salud podrán recibir orientación para realizarse el Papanicolaou y una exploración clínica de mama. Cuando sea necesario, serán canalizadas para una mastografía en el Hospital General Salvador Chavarría.

El Hospital General Salvador Chavarría ofrece servicios de mastografía para mujeres.

Precisó que el servicio de mastografía también está disponible directamente en ese hospital para las mujeres que requieran el estudio.

Baeza Díaz destacó que el objetivo es dotar al personal de primer contacto de herramientas para identificar oportunamente cualquier anomalía y facilitar el acceso de las pacientes a los estudios correspondientes.