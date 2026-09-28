Detectan casos probables de dengue, rickettsia y sarampión en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene bajo vigilancia epidemiológica a personas con diagnóstico probable de dengue, rickettsiosis y sarampión, cuyos resultados de laboratorio permanecen pendientes.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que fueron identificados tres casos probables de dengue: dos en Piedras Negras y uno en Nava.

En Piedras Negras, los casos corresponden a las colonias Acoros y Tecnológico, mientras que en Nava fue identificado otro caso probable en la colonia Progreso.

Explicó que, aunque los casos aún no han sido confirmados mediante laboratorio, los pacientes reciben atención médica y se aplican de manera preventiva las medidas correspondientes, entre ellas el cerco epidemiológico para identificar posibles casos cercanos.

"De manera inicial nosotros tomamos todas las medidas, lo manejamos como si fuera positivo y se inicia con todo el tratamiento y los cercos epidemiológicos", señaló.

Baeza Díaz informó además que fueron identificados dos casos probables de rickettsiosis, uno en la colonia Villa de Fuente y otro en el Ejido Piedras Negras.

En ambos casos se tomaron muestras para su análisis y se implementaron acciones de vigilancia y cerco epidemiológico, además de iniciar el tratamiento correspondiente.

Asimismo, la Jurisdicción Sanitaria mantiene bajo investigación un caso probable de sarampión en un menor de la colonia Acoros.

El funcionario explicó que el caso fue detectado durante una consulta médica, cuando el médico identificó signos compatibles con la enfermedad y notificó de inmediato al área de Epidemiología para iniciar las acciones correspondientes.

Aunque el menor cuenta con su esquema de vacunación, se tomó una muestra para confirmar o descartar la enfermedad y se estableció un cerco epidemiológico como medida preventiva.

Baeza Díaz señaló que, debido a que el paciente tiene su esquema de vacunación completo, se espera que el resultado de laboratorio descarte el sarampión. Sin embargo, las autoridades mantienen las medidas de vigilancia hasta contar con la confirmación correspondiente.