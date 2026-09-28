Prevé Cabildo reprobar cuenta 14 y discutir facultades de Jacobo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Cabildo de Piedras Negras tiene previsto sesionar esta semana para revisar la cuenta pública número 14 de la Administración Municipal encabezada por Jacobo Rodríguez, la cual sería sometida a votación para determinar si procede su aprobación o rechazo.

La sesión está prevista para pasado mañana y, además de la revisión de la cuenta pública, se anticipa otro punto de discusión entre los integrantes del cuerpo edilicio: la solicitud de varios regidores para revocar al alcalde la facultad para realizar compras.

Los regidores solicitaron que el tema sea incorporado al orden del día de la próxima sesión ordinaria, a fin de que sea sometido a consideración y votación del Cabildo.

Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, se deslindó de la incorporación del punto y sostuvo que no le corresponde incluirlo en el orden del día.

La postura fue cuestionada por el regidor de Morena, Juan Carlos Hernández, quien señaló que, desde su perspectiva, la negativa para incorporar el punto de acuerdo podría derivar en una falta administrativa grave.

El regidor advirtió además que, de mantenerse dicha negativa, podría plantearse incluso la destitución del secretario del Ayuntamiento.

La eventual incorporación del punto y su contenido quedarán sujetos a lo que determine el Cabildo durante la sesión, así como a las decisiones que adopten los integrantes del cuerpo edilicio mediante la votación correspondiente.