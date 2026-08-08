Tras riña con hacha y palo, dos hondureños irán ante un juez en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Los dos migrantes hondureños que protagonizaron una violenta riña en la colonia Periodistas serán llevados ante un juez, luego de ser dados de alta del Hospital General Salvador Chavarría y puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones.

Jhon Alexander N., de 26 años, y Ariel Adolfo N., de 43, permanecieron bajo atención médica tras enfrentarse sobre la calle Ferrocarril, donde ambos resultaron lesionados durante la pelea.

¿Cómo ocurrió la riña?

De acuerdo con información ministerial, uno de los involucrados sufrió la amputación de un dedo de la mano izquierda tras ser atacado con un hacha, mientras que el otro presentó una contusión en la cabeza provocada con un palo.

Una vez que los médicos determinaron que ambos se encontraban fuera de peligro, fueron entregados a las autoridades para continuar con el proceso legal.

Acciones de la autoridad

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte Uno, informó que la audiencia inicial está prevista para este fin de semana. En ella, el Ministerio Público buscará que ambos sean vinculados a proceso y solicitará prisión preventiva.

El funcionario señaló que existe la posibilidad de que los involucrados lleguen a un acuerdo; sin embargo, advirtió que el uso de objetos como hachas y palos durante una riña eleva el riesgo de que una agresión termine con la muerte de alguno de los participantes.