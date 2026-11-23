PIEDRAS NEGRAS, COAH: Cuatro personas permanecen pendientes de captura por su presunta participación en un fraude que habría provocado pérdidas cercanas a los 300 millones de pesos a la empresa Rassini, en Piedras Negras.

La Fiscalía General del Estado mantiene vigentes los mandamientos judiciales y las labores de búsqueda a través de la Agencia de Investigación Criminal, informó el delegado de la Región Norte, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

Avances Judiciales en el Caso

El caso también tuvo avances en el ámbito judicial, luego de que tres de los siete señalados fueran nuevamente sujetos al procedimiento penal y se les impusiera prisión preventiva.

Se trata de José Alberto "N", Gabriela Guadalupe "N" y Hugo "N", quienes acudieron a una audiencia mediante citatorio y estuvieron acompañados por sus abogados defensores.

Durante la diligencia se abordaron solicitudes para obtener información bancaria de los investigados mediante técnicas de investigación sujetas a control judicial. Además, el Ministerio Público planteó modificar las medidas cautelares, petición que fue concedida por el juez.

Búsqueda de los Imputados Faltantes

La continuidad del proceso fue posible después de que un tribunal colegiado revocara la resolución de un juzgado federal que había concedido inicialmente la no vinculación a proceso, tras un amparo promovido por las defensas.

Con esa determinación, la Fiscalía pudo retomar el procedimiento contra los tres imputados, mientras continúa la búsqueda de los otros cuatro señalados, quienes permanecen sustraídos del proceso.