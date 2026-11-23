PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Los efectos del frente frío número 8 de la temporada comenzarán a sentirse a partir de la noche de este martes, con un descenso en las temperaturas que llevará los valores mínimos a entre 4 y 5 grados centígrados.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

El coordinador regional de Protección Civil del Estado, Francisco Contreras Obregón, informó que se esperan varios días de bajas temperaturas, acompañados de vientos del norte y sin probabilidad de lluvia.

Ante este panorama, recomendó extremar precauciones con niñas y niños al momento de enviarlos a la escuela, así como proteger a los adultos mayores, por ser sectores más vulnerables ante las bajas temperaturas.

También exhortó a la población a revisar las condiciones de los calentadores antes de ponerlos en funcionamiento, a fin de prevenir incidentes durante su uso.

Pronóstico de recuperación de temperaturas

Contreras Obregón indicó que será a principios de la próxima semana cuando las temperaturas comiencen a recuperarse; no obstante, advirtió que estos descensos serán cada vez más frecuentes conforme se aproxime la temporada invernal.