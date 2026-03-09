Cae vehículo en hundimiento en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un vehículo cayó y quedó atascado en un hundimiento registrado sobre la calle Francisco I. Madero, en el sector Villa de Fuente, situación que vecinos atribuyen a la falta de atención de autoridades municipales, pese a que el problema ha sido reportado en múltiples ocasiones.

El incidente ocurrió frente a una reconocida farmacia del sector, donde un automóvil Chevrolet Beat, color azul, terminó atrapado debido a la profundidad del desperfecto en la vialidad.

El hundimiento en Villa de Fuente

De acuerdo con habitantes del lugar, el hundimiento se ha formado de manera progresiva durante aproximadamente un año, presuntamente a causa de una fuga de agua subterránea.

Señalan que el problema ha sido denunciado tanto al Municipio como al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, sin que hasta ahora se haya atendido de manera definitiva.

Llamado a las autoridades

Tras el percance, vecinos reiteraron el llamado al Gobierno Municipal para que intervenga y repare la zona antes de que se registren daños mayores o algún accidente más grave.

Mientras tanto, el desperfecto continúa representando un riesgo para automovilistas que circulan por esa transitada vialidad del sector Villa de Fuente.