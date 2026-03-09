Refuerzan acciones contra mosquitos tras lluvias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Ante las lluvias registradas en los últimos días, la Jurisdicción Sanitaria 01 intensificó las acciones de prevención y control del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue.

El jefe de la dependencia, Roberto Baeza Díaz, informó que a través del departamento de Vectores se mantienen operativos permanentes en colonias y zonas consideradas de mayor riesgo, donde brigadas realizan labores preventivas y de vigilancia sanitaria.

Explicó que estas acciones incluyen la búsqueda intencionada de criaderos de mosquitos, así como programas de control y monitoreo para evitar la aparición de brotes.

"Con estos días de lluvia reforzamos las actividades. Nuestro departamento de Vectores trabaja constantemente en programas preventivos y en la detección de posibles riesgos en distintas áreas de la ciudad", señaló.

El funcionario indicó que también continúan las labores de abatización y control en sectores prioritarios, además de recorridos permanentes para eliminar posibles focos de reproducción del mosquito.

Baeza Díaz advirtió que, aunque la proliferación de zancudos no ocurre de forma inmediata después de las lluvias, las condiciones climáticas pueden favorecer su desarrollo con el paso de los días.

"Tal vez no sea instantáneo, pero el clima puede predisponer a una mayor presencia del mosquito; por eso realizamos una búsqueda intencionada para evitar que se genere algún brote de enfermedades como el dengue", explicó.

Asimismo, aclaró que dentro del programa de vectores también se realizan revisiones para detectar especies que puedan transmitir padecimientos como la malaria o paludismo, aunque precisó que estas acciones forman parte de la vigilancia permanente y no responden a casos detectados.

El jefe sanitario reiteró el llamado a la población para colaborar en las medidas preventivas, principalmente evitando la acumulación de agua en patios y recipientes.

"La forma más efectiva de prevenir es eliminar los criaderos. Es importante mantener limpios los patios, retirar objetos donde se acumule agua y realizar descacharrización para evitar que el mosquito se reproduzca", puntualizó.