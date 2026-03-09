Vinculan a proceso a hombre por agredir a su esposa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre identificado como Pablo N fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de que presuntamente agrediera de forma violenta a su esposa en un domicilio de la colonia Vista Hermosa, en Piedras Negras.

Según el reporte oficial, la agresión ocurrió en una vivienda localizada en la calle Arroyo, donde el señalado habría atacado a su pareja, causándole una lesión en la cabeza como consecuencia de los golpes.

La protección de los menores

Las autoridades informaron que, durante el desarrollo de la investigación, se detectó que tres menores de edad del mismo hogar también eran víctimas de violencia, por lo que quedaron bajo la protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Proceso judicial y medidas cautelares

La audiencia inicial se realizó durante el fin de semana, en la que el juez de control consideró que había suficientes elementos para vincular a proceso al imputado por el delito señalado. Además, como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer recluido en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras continúan las investigaciones. El juez estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.