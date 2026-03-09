Vehículo se incendia frente a ferretería en Piedras Negras y queda en pérdida total

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un vehículo terminó completamente calcinado tras incendiarse la mañana de este domingo en el exterior de una ferretería ubicada en la colonia Buena Vista Norte, en Piedras Negras, lo que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió cerca de las 7:30 horas, cuando se reportó el incendio de una unidad perteneciente a la ferretería San Martín, ubicada en el cruce del par vial Alejo González y la calle Jalisco.

¿Cómo ocurrió el incendio?

Al lugar acudieron dos unidades del departamento de Bomberos, cuyos elementos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas que envolvían el vehículo.

Aunque el fuego fue controlado después de varios minutos, la unidad resultó con pérdida total.

Acciones de la autoridad

Las autoridades destacaron que la rápida respuesta de los bomberos evitó que el incendio se extendiera hacia el inmueble de la ferretería, lo que pudo haber provocado daños mayores.

Por el momento, no se han determinado las causas del incendio, por lo que los propietarios del establecimiento revisarán las cámaras de seguridad del negocio para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un hecho intencional, situación que podría derivar en la presentación de una denuncia.