Piedras Negras: Trump ordena pausa en citas para visas de inmigrante

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Administración del presidente Donald Trump habría ordenado una pausa en las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de Estados Unidos, como parte de una nueva revisión de los criterios utilizados para evaluar a los solicitantes.

De acuerdo con reportes citados en torno a la medida, el proceso contempla una capacitación para funcionarios consulares en distintas representaciones diplomáticas de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la evaluación de los solicitantes y detectar a quienes pudieran convertirse en una carga para el erario estadounidense.

La información difundida señala que la capacitación comenzó el martes 25 de agosto, aunque no se han dado a conocer detalles sobre su duración ni un calendario para su conclusión.

Según los reportes, a solicitantes que ya contaban con entrevistas programadas se les habría notificado por correo electrónico sobre la reprogramación de sus citas.

Acciones de la autoridad

La medida se suma a una serie de cambios impulsados por la Administración Trump en materia migratoria y de revisión de visas. El propio Departamento de Estado ha establecido procedimientos adicionales para evaluar la posibilidad de que determinados solicitantes de visas de inmigrante puedan convertirse en una carga pública.

Desde enero de 2026, además, el Departamento de Estado mantiene suspendida la emisión de visas de inmigrante para nacionales de una amplia lista de países considerados de alto riesgo de dependencia de beneficios públicos. La dependencia ha aclarado que esa medida no aplica a las visas de turista.

Detalles confirmados

En paralelo, el Departamento de Estado ha endurecido los procesos de revisión y selección de solicitantes. Entre las medidas recientes se encuentra la ampliación de la revisión de la presencia en línea para determinadas categorías de visas, como parte del proceso de evaluación de los solicitantes.

La política migratoria de Trump ha incorporado mayores controles para quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos, además de las acciones emprendidas contra la migración irregular.

A comienzos de agosto se difundieron reportes sobre la revocación de visas a extranjeros por diversos motivos, entre ellos antecedentes o actividades delictivas y presuntas violaciones a las leyes estadounidenses.

Reacciones de organizaciones

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado el endurecimiento de las políticas migratorias y han advertido sobre posibles afectaciones al debido proceso, la libertad de expresión y el riesgo de perfilamiento racial.

El Departamento de Estado, por su parte, sostiene que las nuevas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional, la revisión de antecedentes y la evaluación integral de quienes solicitan ingresar a Estados Unidos.