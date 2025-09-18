Evade Alcalde cifras de multas tras detenciones del Grito

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pesar de que 124 personas fueron detenidas durante las celebraciones del 15 de septiembre por alterar el orden público, el alcalde Jacobo Rodríguez González declaró desconocer el monto recaudado en multas, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante su conferencia matutina, el edil fue interrogado directamente sobre el total de ingresos por sanciones administrativas aplicadas esa noche, pero se limitó a responder:

"No sé, no tengo el dato", expresó visiblemente incómodo, sin aclarar si solicitará un informe detallado o si existe un registro digital de las multas impuestas.

La falta de claridad en las cifras ha reavivado dudas entre ciudadanos y medios de comunicación sobre una posible opacidad en el uso del dinero recaudado, especialmente en un contexto donde la seguridad pública es uno de los temas prioritarios en la ciudad.

Aunque la administración municipal ha promovido el lema de una "Nueva Historia", para algunos ciudadanos esta narrativa contrasta con prácticas de desinformación y falta de rendición de cuentas.