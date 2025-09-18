Alcalde considera "muy costoso" el traslado de LABASA, pese a quejas vecinales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A pesar de los múltiples señalamientos por daños ambientales en colonias aledañas y en el Río Escondido, el alcalde Jacobo Rodríguez González descartó la reubicación de la empresa Laminados de Barro S.A. (LABASA), al considerarla una medida "sumamente costosa".

El edil informó que durante una reunión reciente con directivos de LABASA, se planteó formalmente la posibilidad de trasladar la empresa ladrillera fuera del área urbana. Sin embargo, los empresarios respondieron que solo aceptarían si el municipio les proporciona un terreno equivalente en condiciones y tamaño.

"Reubicar la empresa sería algo sumamente costoso. Ayer pregunté si no habían pensado reubicarse y dijeron: ´si nos regalas un terreno´", declaró Rodríguez González, evitando profundizar sobre el impacto ambiental acumulado durante décadas.

Ante las constantes quejas de vecinos, especialmente de fraccionamientos como Colinas, el municipio anunció que se tomarán muestras del polvo emitido por la planta, el cual llega hasta las viviendas cercanas, con el fin de determinar si se trata de partículas inofensivas o tóxicas.

Además, como medida paliativa, se informó que se realizará la limpieza de la zona colindante con el fraccionamiento Colinas y que se proyecta la construcción de un parque lineal, como una especie de compensación ambiental para los habitantes del sector afectado.