Debe federación más de 33 MDP al estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, señaló que el gobierno federal está pendiente de entregar armamento y uniformes para las corporaciones policiales, generando una deuda más de 33 millones de pesos.

“Aún no hemos recibido el armamento, en mi comparecencia di los números del año 2020 y del 2021, lo que nos deben es realmente preocupante este tema por lo mismo, porque nosotros vamos graduando policías, y obviamente necesitan su plaza, su patrulla, su uniforme y su arma”, señaló la funcionaria estatal.

Señaló que este año quedaron debiendo 33 millones, más los dos años anteriores y aparte lo que se adquirió para los cadetes graduados en el estado, lo que asciende a una deuda importante, sin embargo, eso no es impedimento para seguir manteniendo la seguridad en Coahuila.