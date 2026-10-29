Decomisan 51 kilos de sustancias en cateo a bodega en Real del Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Más de 51 kilos de droga fueron asegurados durante un cateo en un domicilio de la colonia Real del Norte, donde también se localizaron una escopeta, un chaleco táctico y dispositivos de videograbación.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el operativo se realizó en un inmueble de la calle Adrián Aguirre Benavides, tras una denuncia anónima sobre el posible almacenamiento de narcóticos.

En el lugar fueron decomisados 38.30 kilos de metanfetamina y 13.15 kilos de cocaína. Debido a la cantidad de droga, el caso será turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones.

Rodríguez Ríos señaló que una de las líneas de investigación apunta a que el domicilio era utilizado como bodega para almacenar sustancias presuntamente destinadas al trasiego hacia Estados Unidos, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades.

Añadió que no se descarta una posible relación con otros cateos recientes. El inmueble permanecerá asegurado mientras se analiza su situación jurídica y la posible aplicación de la extinción de dominio.