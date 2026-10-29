Investigan deceso de motociclista

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la vía pública, en un caso que preliminarmente podría estar relacionado con un accidente vial.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del hallazgo y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para practicar los estudios correspondientes.

Aunque entre las pertenencias de la víctima se encontró una credencial, hasta el momento no ha sido identificada formalmente, precisó el funcionario.

Como parte de las primeras diligencias, las autoridades aseguraron una motocicleta que presuntamente conducía la mujer y que podría estar relacionada con el accidente que le habría causado las lesiones mortales.

Rodríguez Ríos explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que están a la espera de los resultados periciales, además de los avances de los agentes encargados de recabar información.

También se realizan revisiones en distintos puntos de la ciudad para localizar cámaras de seguridad que aporten datos sobre lo ocurrido y permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

El delegado señaló que las diligencias continuarán por instrucción del fiscal general, Federico Fernández Montañez, hasta establecer cómo ocurrieron los hechos.