Decomisan 13.2 kilos de metanfetamina durante cateos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El mayor aseguramiento de la jornada ocurrió en Piedras Negras durante la noche y madrugada del jueves, cuando agentes de seguridad decomisaron 13 kilos 200 gramos de metanfetamina, en una serie de cateos que también dejó dos personas detenidas y droga asegurada en distintos domicilios.

El decomiso forma parte de las acciones de investigación desplegadas por la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno para ubicar presuntos puntos de venta y concentración de narcóticos, informó Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la dependencia.

Explicó que la información obtenida mediante trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas, incluso anónimas, permitió establecer líneas de investigación que derivaron en diversos cateos realizados por corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

Detalles de los cateos realizados

La jornada comenzó con cuatro diligencias simultáneas en inmuebles de la calle Rafaela Delgado, en la colonia Doña Pura, donde en tres de los domicilios fueron localizadas sustancias con características de metanfetamina y marihuana.

En esas acciones fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes, junto con los indicios, quedaron a disposición del Ministerio Público.

Los agentes también aseguraron pipas, básculas, cámaras de videovigilancia y un dispositivo DVR, cuya posible relación con las actividades investigadas será determinada por la autoridad ministerial.

En otro punto de Piedras Negras, un domicilio de la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Ramos Arizpe, fue cateado y ahí se localizaron más sustancias con características de metanfetamina y marihuana, además de básculas y otros objetos.

En este inmueble no se reportaron personas detenidas.

Atribuciones y objetivos de la Fiscalía

Sin embargo, el aseguramiento de mayor volumen se registró durante la noche y madrugada del jueves, en otra diligencia realizada en Piedras Negras, donde fueron decomisados 13 kilos 200 gramos de metanfetamina, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía.

Rodríguez Ríos atribuyó estos resultados al trabajo de inteligencia desarrollado de manera coordinada entre las distintas corporaciones.

"Son, insisto, productos de inteligencia que se han estado realizando por elementos de las diferentes corporaciones", señaló.

El funcionario explicó que la estrategia no solo pretende retirar narcóticos de circulación, sino también obtener información que permita identificar a quienes participan en su distribución y llevarlos ante los jueces correspondientes.

Las acciones incluyeron, además, un cateo en el municipio de Allende, donde fue asegurado material con características de narcótico.

En los operativos participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes actuaron de manera conjunta en las distintas diligencias.

Las dos personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de las carpetas de investigación y determinará la situación jurídica de los involucrados.

La Fiscalía no ha precisado hasta el momento el peso de la droga asegurada en los demás domicilios. El decomiso de 13 kilos 200 gramos de metanfetamina corresponde específicamente a la diligencia efectuada en Piedras Negras durante la noche y madrugada del jueves.