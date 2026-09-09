Restringen cruce de camiones vacíos por Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Asociación de Agentes Aduanales informó a sus socios que, por instrucciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a partir de este 9 de septiembre únicamente se permitirá el cruce de unidades de transporte con carga por los cruces internacionales.

La disposición implica que no podrán cruzar unidades con cajas vacías ni tractocamiones sin remolque, por lo que la Asociación pidió a sus integrantes considerar la medida para realizar una adecuada planeación y garantizar el oportuno cruce de sus operaciones.

Previamente, la Administración de la Aduana de Piedras Negras notificó, mediante un comunicado fechado el 8 de septiembre, que a partir de este 9 de septiembre y hasta nuevo aviso quedaba suspendido el cruce de vehículos de carga vacíos en dirección de Estados Unidos hacia México.

Impacto en la comunidad

La medida podría generar complicaciones para las empresas exportadoras e importadoras de mercancías, debido al volumen de unidades que diariamente utilizan este cruce fronterizo. En la Aduana de Piedras Negras transitan, en promedio, mil camiones de carga al día, entre unidades vacías, sin caja y con mercancía.

La restricción ocurre, además, en un contexto de demoras que durante meses han afectado el tránsito entre Piedras Negras y Eagle Pass, derivadas de las revisiones y la falta de personal en la Aduana de Eagle Pass.

Consecuencias directas

Estas condiciones llegaron a provocar filas de hasta ocho horas para los camiones de carga, tanto cargados como vacíos, que buscaban regresar de México hacia Estados Unidos. La suspensión del cruce de unidades vacías podría obligar a las empresas transportistas y a los usuarios del comercio exterior a modificar su logística y programación de operaciones mientras permanezca vigente la disposición.