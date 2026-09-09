Asaltan a tiktokera junto al Río Bravo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una creadora de contenido fue asaltada durante la madrugada mientras realizaba un video a la orilla del Río Bravo, a la altura de la empresa Lancer MX, donde dos sujetos la habrían amenazado con una navaja y despojado de sus pertenencias.

La víctima, identificada en redes sociales como Vicky Esparza, reportó el hecho al número de emergencias 911 y señaló que los responsables le habrían robado 15 mil 500 pesos, además de otras pertenencias.

De acuerdo con su declaración, la mujer se encontraba grabando un video de terror cuando dos sujetos le salieron al paso y, bajo amenazas con un arma blanca, la despojaron de sus bienes.

Acciones de la autoridad

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes posteriormente lograron detener a uno de los presuntos responsables.

Tras el asalto, la creadora de contenido compartió lo ocurrido a través de sus redes sociales y agradeció a sus seguidores por los mensajes y muestras de preocupación por su estado de salud.

Detalles confirmados

Las autoridades deberán determinar la responsabilidad del detenido y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el robo.