Piden prevenir golpes de calor en escuelas de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante las altas temperaturas registradas en la región, autoridades educativas recomendaron a directivos, maestros y padres de familia reforzar las medidas preventivas para evitar que los alumnos sufran deshidratación o algún padecimiento relacionado con el calor.

Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales Educativos, señaló que durante la temporada de altas temperaturas se recomienda resguardar a los estudiantes y evitar actividades al aire libre cuando las condiciones climáticas sean adversas.

También pidió a los padres de familia enviar a los menores con suficiente agua para mantenerlos hidratados durante la jornada escolar y permanecer atentos a cualquier síntoma que pudiera indicar un cuadro de deshidratación.

Costilla indicó que, en caso de presentarse alguna situación con un alumno, los directores y el personal educativo deben actuar de manera preventiva y aplicar las medidas correspondientes para proteger al menor.

"Lo más importante es la prevención", señaló el funcionario, al destacar la importancia de que las escuelas mantengan las medidas de protección mientras persistan las altas temperaturas.

Protocolo temporal en escuelas

Respecto al protocolo implementado esta semana por las condiciones de calor, Costilla aclaró que se trata de una medida temporal y que las actividades deberán retomarse con normalidad el próximo lunes.

Explicó que el protocolo se aplicó durante esta semana debido a trabajos de reparación relacionados con algunas fallas en los sistemas de aire acondicionado de los planteles, los cuales, indicó, deberán quedar solucionados para el regreso a las actividades normales.

Hasta el momento, agregó, no se han reportado incidentes relacionados con las altas temperaturas en los planteles educativos.