Descartan casos sospechosos de rickettsia, dengue y Chagas en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante la semana que concluyó, autoridades sanitarias descartaron tres casos sospechosos de rickettsia, uno detectado en Nava y dos en Piedras Negras, además de un probable caso de enfermedad de Chagas y otro de dengue.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Juan Roberto Baeza Díaz, informó que hasta el momento no se tiene ningún caso confirmado de dengue ni de rickettsia en la región.

Acciones de la autoridad

Explicó que el probable caso de Chagas fue documentado y las muestras enviadas a Saltillo para su análisis, cuyos resultados fueron reportados el viernes pasado y resultaron negativos.

Baeza Díaz señaló que también se atendió un probable caso de dengue. Al paciente se le practicaron los estudios correspondientes y las muestras fueron remitidas a la capital del estado, donde el resultado también fue negativo.

Detalles confirmados

El funcionario estatal indicó que el comportamiento epidemiológico durante la semana fue similar al de los periodos anteriores y reiteró que, hasta ahora, no se han confirmado casos de dengue o rickettsia.

Respecto al caso probable de Chagas, Baeza Díaz recordó que esta enfermedad puede transmitirse por la picadura de la chinche conocida como "besucona".

Entre los síntomas asociados se encuentran dolor e inflamación en la zona afectada, dolor de cabeza y dolor articular.

El caso fue ubicado en la colonia Presidentes, donde personal de la Jurisdicción Sanitaria 01 realizó los cercos sanitarios correspondientes.