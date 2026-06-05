Defensa de Eduardo asegura que acusaciones fueron investigadas y pide respeto al debido proceso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los abogados Jesús Alejandro Lara Esquivel y José Manuel Bravo de Hoyos, representantes legales de Eduardo Alejandro Morales Cervera, informaron que los señalamientos realizados en contra de su cliente fueron denunciados e investigados por las autoridades competentes, las cuales llevaron a cabo diversas diligencias, entre ellas valoraciones periciales en materia de psicología y medicina forense.

Mediante un comunicado, la defensa manifestó su respeto al derecho de toda persona a presentar denuncias y a que las autoridades investiguen hechos que pudieran constituir un delito. Sin embargo, subrayó que ninguna persona puede ser considerada culpable únicamente por publicaciones en redes sociales o por opiniones emitidas fuera de los procedimientos legales establecidos.

Los representantes legales indicaron además que se reservan el derecho de emprender acciones legales contra cualquier manifestación que consideren falsa, difamatoria o inexacta. Asimismo, señalaron que la protección de niñas, niños y adolescentes debe realizarse con responsabilidad, objetividad y sustento probatorio.

Protestas en Piedras Negras por caso de violencia familiar de Eduardo Morales

La postura de la defensa surge varios días después de las manifestaciones, bloqueos y movilizaciones ciudadanas registradas en Piedras Negras por el caso de una menor de ocho años, situación que incluso derivó en afectaciones temporales a la circulación en el Puente Internacional II.

Durante una entrevista, Eduardo Morales Cervera presentó documentos, fotografías y antecedentes que, aseguró, forman parte de una investigación iniciada semanas antes de que el caso adquiriera notoriedad pública.

De acuerdo con su versión, los hechos se remontan al pasado 20 de abril, cuando recibió una llamada de auxilio de su hija mientras ésta se encontraba bajo el cuidado de su madre. Morales relató que acudió al domicilio tras escuchar a la menor llorando y alterada, y afirmó que al llegar observó una visible inflamación en el rostro de la niña.

Según su testimonio, la menor le manifestó haber sido golpeada por su madre durante la madrugada, por lo que posteriormente acudió ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF) y el Centro de Empoderamiento de la Mujer para presentar una denuncia por presunta violencia familiar física y psicológica.

Morales aseguró que la niña fue valorada por personal médico y pericial, quienes certificaron lesiones que, afirmó, quedaron integradas a la carpeta de investigación junto con evidencia fotográfica y psicológica. Precisó que dichas imágenes no han sido difundidas públicamente por formar parte de las actuaciones ministeriales.

Acciones de la autoridad

El entrevistado sostuvo que, tras las diligencias iniciales, las autoridades emitieron medidas de protección y posteriormente obtuvo de manera provisional la guarda y custodia de su hija mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Asimismo, afirmó haber entregado a las autoridades cartas que presuntamente fueron hechas llegar a la menor a través de terceros cuando asistía a la escuela. Según dijo, personal educativo detectó algunos de estos hechos y los reportó a las instancias correspondientes.

Morales también señaló que, previo al incidente ocurrido en el Teatro de la Ciudad, existieron acercamientos de familiares maternos hacia la niña pese a que, según su versión, existían restricciones de contacto derivadas de procedimientos legales vigentes.

Respecto a los videos que circularon ampliamente en redes sociales y que detonaron protestas ciudadanas, sostuvo que los acontecimientos ocurrieron en circunstancias distintas a las interpretadas públicamente. Afirmó que el estado emocional mostrado por la menor se produjo después de presenciar la detención de su madre por un presunto incumplimiento de medidas judiciales.

Tras la difusión masiva del caso, aseguró que acudió voluntariamente ante las autoridades para someterse a las evaluaciones psicológicas, médicas y periciales requeridas con el propósito de esclarecer los señalamientos formulados en su contra.

También cuestionó la actuación de algunas autoridades durante el resguardo temporal de la menor, al señalar que personal de protección infantil retiró a la niña del domicilio donde se encontraba sin mostrar documentación oficial que justificara la medida. Por ello, informó que promovió un juicio de amparo para impugnar lo que considera una actuación irregular.

Finalmente, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y solicitó a la ciudadanía evitar la difusión de videos e imágenes relacionadas con el caso, al considerar que la exposición pública continúa afectando a la menor.

El caso permanece bajo análisis de las autoridades competentes, que continúan con las investigaciones y procedimientos legales para determinar los hechos y salvaguardar el interés superior de la niña.