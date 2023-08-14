Deja a oscuras a cinco colonias

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La madrugada del domingo se registró un aparatoso accidente vial que terminó por derribar un poste de la Comisión Federal de Electricidad, dejando sin suministro de energía a más de 5 colonias de la ciudad.

Testigos de los hechos señalaron que el vehículo rojo modelo PT Cruzier, se desplazaba a exceso de velocidad sobre la calle Rafael Talamantes, y al perder el control de la unidad sobrevino el impacto contra el poste de concreto, pero el conductor salió del auto y abandonó la zona para evitar ser detenido.

De los hechos tomaron conocimiento los elementos de tránsito y vialidad quienes al llegar solo encontraron la unidad abandonada, se tuvo que asegurar y llevar a el corralón municipal.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad trabajó durante la madrugada del domingo para restablecer la energía eléctrica a las colonias afectadas, siendo cerca de las 8 de la mañana cuando volvió el suministro.

Las autoridades han de iniciar con las investigaciones, con la finalidad de poder ubicar al responsable de los daños ocasionados en este choque.