Invitan a Feria y al Medio Maratón Monclova 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En conferencia de prensa celebrada en la Oficina de Convenciones y Visitantes, la directora de Turismo en la región Centro-Desierto, Cristina Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad de Piedras Negras y del sur de Texas para asistir a dos grandes eventos que se realizarán en el municipio de Monclova durante el mes de octubre.

El primero es la tradicional Feria Monclova 2025, que se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre. Rodríguez destacó que se trata de un evento con un enfoque completamente familiar, cuyo objetivo es impulsar la economía local y el turismo regional. Además, los recursos recaudados serán destinados al DIF municipal.

"Habrá una excelente cartelera artística, atracciones y diversas actividades recreativas para todas las edades. Queremos que sea una fiesta para todos", aseguró la funcionaria.

El segundo evento es el Medio Maratón Monclova 2025, programado para el 19 de octubre, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Instituto Estatal del Deporte. Se espera la participación de al menos 2 mil corredores provenientes de diversas regiones del país.

La carrera contará con una bolsa de premios acumulados de aproximadamente 500 mil pesos, lo que convierte a este medio maratón en uno de los más atractivos del norte del estado.

Rodríguez reiteró la invitación a toda la ciudadanía a disfrutar de estos eventos, que no sólo promueven la cultura y el deporte, sino que además generan beneficios directos para la comunidad.