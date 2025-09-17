Denuncian presunto robo de 300 mil pesos por parte de vecina en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La señora María Magdalena Ortiz Coy, de 62 años, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en contra de una vecina de la colonia 24 de Agosto, a quien acusa de haberle quitado alrededor de 300 mil pesos, correspondientes a recursos de su pensión y un préstamo.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la dependencia, informó que tras la denuncia se abrió una carpeta de investigación y se citará a la mujer señalada para deslindar responsabilidades.

El funcionario señaló que, inicialmente, el caso podría configurarse como robo, aunque las indagatorias determinarán si se trata de abuso de confianza u otro tipo de ilícito.

"Estamos revisando a detalle el expediente para esclarecer los hechos y definir el delito que corresponda", indicó Rodríguez Ríos.