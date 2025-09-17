Madre evita que su hijo se quite la vida en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La noche del martes, un joven de 20 años fue rescatado por su familia luego de un intento de suicidio en la colonia Año 2000, específicamente en la calle Pomelo. Los familiares solicitaron una ambulancia tras localizar al joven intentando colgarse con un cordón.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y brindaron atención al joven, identificado como Javier Rebollar, de 20 años. Posteriormente, sus familiares optaron por trasladarlo a un hospital para recibir atención médica y psicológica.

Al ser notificados, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila se presentaron en el sitio y entrevistaron a la madre del joven, quien explicó que había tenido una discusión con su pareja, lo que derivó en el intento.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, y el caso quedó bajo seguimiento por parte de las instancias competentes, con enfoque en la atención psicológica y el bienestar del joven.