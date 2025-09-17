Se encuentra grave hombre apuñalado en el ejido El Centinela

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con una herida punzocortante en el abdomen, un hombre identificado como Jesús René Espinoza Macías fue ingresado de urgencia a la Clínica 79 del IMSS, luego de haber sido apuñalado en el ejido El Centinela la noche del martes.

Debido a la gravedad de la lesión, fue posteriormente trasladado a la Clínica 11 del IMSS, donde permanece bajo observación médica con un estado de salud reservado, en espera de determinar si algún órgano vital resultó afectado.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, así como la identidad del atacante. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia ya iniciaron las indagatorias correspondientes, recabando información de familiares y testigos, mientras esperan poder tomar declaración al lesionado.