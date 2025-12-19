Denuncian abuso sexual por presunto curandero ligado a prácticas del "Niño Fidencio"

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Fiscalía del Estado mantienen abierta una carpeta de investigación por el delito de abuso sexual, tras una denuncia presentada en favor de un adolescente de 17 años, en la que se señala a Antonio N., curandero ligado a prácticas del "Niño Fidencio".

La querella fue recibida por el Centro de Empoderamiento de la Mujer y corresponde a hechos que habrían ocurrido en la colonia 24 de Agosto. El expediente se encuentra actualmente en fase de integración.

De acuerdo con la información recabada, el joven acudió a un consultorio ubicado sobre la calle San Juan de Ulúa para atender una molestia en la rodilla. Posteriormente, fue su abuela quien acudió ante las autoridades para presentar la denuncia formal.

La denuncia y su contexto

Al respecto, el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que el Ministerio Público lleva a cabo los actos de investigación pertinentes, entre ellos la atención integral de la víctima mediante valoraciones psicológicas y médicas, cuyos resultados serán incorporados a la carpeta de investigación.

Indicó que el objetivo es esclarecer los hechos y, en su momento, determinar si el caso puede ser judicializado. En tanto, el presunto implicado será citado a comparecer en las próximas horas como parte del proceso legal.