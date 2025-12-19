Congreso frena cobro del DAP en Piedras Negras por fallas legales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Congreso del Estado autorizó la Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, pero dejó fuera el cobro del dos por ciento por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), luego de que la administración municipal presentó documentación incompleta y con inconsistencias legales.

Durante la pasada sesión ordinaria, los diputados locales aprobaron el paquete de ingresos municipal; sin embargo, el planteamiento del DAP no fue integrado al dictamen, al detectarse irregularidades en su presentación.

Pese a ello, el Ayuntamiento no ha desistido de su intención de aplicar el cobro. Legisladores señalaron que, previo a la última sesión ordinaria del Congreso, el Municipio podría subsanar las observaciones para que el tema sea sometido a votación en lo particular.

Acciones de la autoridad

La diputada local Beatriz Eugenia Frausto Dávila, coordinadora de la Comisión de Hacienda, confirmó que Piedras Negras mantiene el interés de implementar el DAP, aunque aclaró que el proyecto no cumplía con los requisitos legales.

"Cuando autorizamos cualquier incremento o un nuevo impuesto debe cumplir con el principio de generalidad o universalidad. Aquí se pretendía aplicar sólo a ciertos sectores, lo cual fue el primer foco rojo y se solicitó la corrección", explicó.

La legisladora precisó que, para avanzar en el tema, el Ayuntamiento debe contar con la autorización expresa del Cabildo para la firma de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con la confirmación de la cuota acordada.

Detalles confirmados

Frausto Dávila señaló que, si el Municipio corrige las observaciones, el Congreso podría analizar la viabilidad del cobro; no obstante, advirtió que cualquier excepción a determinados sectores deberá plantearse como subsidio o estímulo, y no como una exclusión directa del impuesto.

Detalló que Piedras Negras se divide en seis sectores, conforme a la sectorización de la CFE, de los cuales dos eran los que se pretendía exceptuar del cobro del dos por ciento.

"Cuando solicitas un impuesto nuevo, lo tienes que hacer de manera universal; si administrativamente quieres exceptuar a algunos sectores, entonces debe manejarse como un estímulo", puntualizó.