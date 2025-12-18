Arrestan a hombre por amenazas de tiroteo en casino Kickapoo de Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. – Agentes del Sheriff del condado de Maverick arrestaron a un hombre originario de Dallas que amenazó con perpetrar un tiroteo en el Kickapoo Lucky Eagle Casino.

El detenido fue identificado como Eddie Andrade, de 25 años, quien permanece recluido en la cárcel del condado y podría enfrentar cargos federales.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff, Andrade realizó múltiples llamadas al número de emergencias 911 en las que advertía que llevaría a cabo un ataque armado en el casino, lo que activó un operativo de seguridad de gran escala.

Acciones de la autoridad

Ante la gravedad de las amenazas, corporaciones policiacas de distintos niveles se movilizaron para ubicar al sospechoso. Mediante un sistema de localización satelital, las autoridades determinaron que Andrade se desplazaba en un automóvil y realizaba las llamadas desde un punto cercano al complejo de juegos.

Los oficiales lograron interceptarlo y detenerlo oportunamente, evitando una posible situación de riesgo para empleados y visitantes del casino.

Detalles confirmados

El reporte oficial señala que, al momento del arresto, el sujeto no portaba armas de fuego ni se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia; únicamente realizaba las llamadas al 911 para emitir las amenazas.

Andrade permanece bajo custodia mientras detectives revisan sus antecedentes penales y se determina la formulación de cargos formales.