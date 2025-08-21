Investigan a presunto ladrón de negocios en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal mantienen bajo indagatoria a un hombre identificado como Ángel "N" , señalado por su presunta participación en robos y daños cometidos en al menos tres establecimientos del sector Villa de Fuente .

El delegado de la Fiscalía General de Justicia , Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos , informó que, tras recibir múltiples denuncias, se iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

"Tenemos a una persona asegurada por un delito menor; sin embargo, estamos trabajando para solicitar los mandamientos legales y poder ejecutarlos, para posteriormente enviarla ante un juez y que se defina su situación legal", explicó el funcionario.