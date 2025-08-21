Investigan a presunto ladrón de negocios en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal mantienen bajo indagatoria a un hombre identificado como Ángel "N", señalado por su presunta participación en robos y daños cometidos en al menos tres establecimientos del sector Villa de Fuente.
El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, tras recibir múltiples denuncias, se iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
"Tenemos a una persona asegurada por un delito menor; sin embargo, estamos trabajando para solicitar los mandamientos legales y poder ejecutarlos, para posteriormente enviarla ante un juez y que se defina su situación legal", explicó el funcionario.
Rodríguez Ríos señaló que será el Ministerio Público quien determine la responsabilidad del detenido, una vez que se integren todas las pruebas a la carpeta de investigación.