Vinculan a proceso a joven por asalto armado en Oxxo de Las Praderas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Kerly Giovanni "N." , de 22 años, fue ingresado al centro penitenciario de esta ciudad tras ser detenido como presunto responsable de un asalto violento con arma de fuego en una tienda Oxxo ubicada en la colonia Las Praderas .

El delegado de la Fiscalía General de Justicia , Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos , informó que durante la audiencia inicial , un juez encontró pruebas suficientes para vincularlo a proceso , por lo que permanecerá en prisión preventiva hasta la próxima audiencia, programada en un plazo de dos meses , tiempo en el que se cerrará la carpeta de investigación .