Denuncian hundimientos tras reparación de SIMAS en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La reparación realizada por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) en el cruce de las calles Guerrero e Iturbide, en la colonia Villa de Fuente, presenta hundimientos debido a que el área intervenida fue rellenada únicamente con tierra, denunciaron vecinos del sector.

De acuerdo con los habitantes, en ese punto permaneció durante más de un año una abertura de aproximadamente dos metros de diámetro y un metro de profundidad, sin que fuera atendida, pese a los constantes reportes realizados a la dependencia.

Señalaron que, tras múltiples solicitudes, personal de SIMAS finalmente acudió a cubrir el orificio; sin embargo, afirman que el relleno no fue complementado con trabajos de reencarpetado o reposición del pavimento.

Con el paso de los días, agregaron, comenzaron a registrarse hundimientos en la superficie, lo que mantiene el riesgo de daños a los vehículos e, incluso, de que se forme un socavón debido al peso del tránsito.

Ante la falta de una reparación definitiva, los propios vecinos colocaron una llanta como señalización improvisada para alertar a los automovilistas y evitar accidentes, aunque consideran que la medida resulta insuficiente.

Los habitantes solicitaron a SIMAS realizar la rehabilitación integral del tramo afectado, con la reposición adecuada del pavimento, a fin de garantizar la seguridad de quienes circulan diariamente por la zona.