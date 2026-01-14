Solo tres escuelas denuncian robos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones de al menos tres denuncias formales por robos registrados en instituciones educativas de la localidad, a pesar de que el jefe de Servicios Educativos, Benito Costilla, informó que en total ocho inmuebles escolares resultaron afectados.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que únicamente tres planteles han presentado querellas oficiales ante el Ministerio Público, de las cuales una ya fue esclarecida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Acciones de la autoridad

Las otras dos denuncias continúan en proceso de análisis en las agencias del Ministerio Público, donde se integran las carpetas de investigación correspondientes. En estos casos, los agentes revisan videos de cámaras de seguridad, así como testimonios, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con la autoridad, una de las investigaciones logró avanzar gracias a material videográfico captado por cámaras instaladas en uno de los planteles, lo que permitió identificar al responsable y proceder conforme a la ley.

Invitación a presentar denuncias

Asimismo, la Fiscalía invitó a directivos y responsables de escuelas que hayan sido víctimas de algún ilícito a presentar su denuncia formal, ya sea compareciendo ante el Ministerio Público o realizando el reporte correspondiente, a fin de ampliar las investigaciones y dar seguimiento a los hechos.