Arremete Jacobo Rodríguez contra regidores por rechazo a la cuenta pública en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, volvió a lanzar amenazas públicas contra los regidores que han votado en contra de la cuenta pública municipal, al asegurar que su postura no obedece a irregularidades financieras, sino a "temas de grilla" política.

Durante la conferencia matutina de este martes, el edil elevó el tono frente a la oposición en el Cabildo y afirmó que no le preocupa que continúen rechazando la cuenta pública. "No me importa", expresó, minimizando los señalamientos hechos por los regidores inconformes.

¿Qué declararon los regidores sobre la cuenta pública?

Rodríguez sostuvo que desconoce las razones "reales" por las que algunos integrantes del Cabildo han votado en contra, pese a que estos han declarado públicamente que no se les ha entregado la información necesaria para comprobar diversos gastos del Ayuntamiento.

En su mensaje, el alcalde desestimó los cuestionamientos y acusó a la oposición de actuar por intereses personales y partidistas. "Son temas de grilla, es política, es querer afectar, querer lograr que se saquen notas negativas del gobierno", afirmó, sin referirse a los señalamientos específicos sobre la falta de transparencia.

¿Qué acciones tomará Jacobo Rodríguez contra la oposición?

Finalmente, Jacobo Rodríguez advirtió que comenzará a exhibir públicamente a quienes, según su versión, bloquean las decisiones del gobierno municipal, en una nueva escalada de confrontación dentro del Cabildo.