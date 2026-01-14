Enfrentará audiencia inicial acusado de violencia familiar económica en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este martes se llevará a cabo la audiencia inicial en contra de un hombre acusado del delito de violencia familiar, en su modalidad económica, por hechos registrados en la zona centro de la ciudad.

Se trata de Randall N, de origen costarricense, quien mantenía una relación de pareja con la víctima y es señalado por haber tomado 70 mil pesos en efectivo del negocio de su cónyuge, la estética unisex D' Laura, localizada en el primer cuadro de la ciudad.

Las investigaciones ministeriales establecieron que el dinero fue sustraído de manera gradual y no en un solo evento, situación que permitió integrar la carpeta de investigación correspondiente y judicializar el caso.

El delegado de la Fiscalía en la región norte, Rigoberto Rodríguez Ríos, señaló que durante la audiencia se realizará la formulación de imputación y se analizará la situación legal del acusado. Indicó que existe la posibilidad de que el proceso concluya mediante un mecanismo alterno de solución de controversias, como un acuerdo reparatorio, siempre y cuando el imputado repare el daño económico y moral ocasionado.