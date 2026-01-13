Lanza Municipio aplicación millonaria para reportes ciudadanos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El chatbot Alfa, presentado recientemente por el Gobierno Municipal de Piedras Negras como una herramienta para agilizar reportes y acercar los servicios a la ciudadanía, forma parte de una plataforma digital de trámites municipales cuya contratación y costos fueron dados a conocer desde mediados del año pasado.

De acuerdo con información oficial, el 16 de julio de 2025 el alcalde informó públicamente sobre la adquisición de esta aplicación digital para la gestión de trámites y reportes municipales. La plataforma fue contratada mediante un pago inicial de 3 millones 828 mil pesos, cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A este monto se suma un pago mensual de 336 mil 400 pesos, también con IVA incluido, correspondiente al uso de la plataforma, licencias y almacenamiento digital. Este esquema de pagos mensuales se mantendrá durante todo el trienio de la actual administración, bajo el concepto de "licencias" por el uso continuo del sistema.

Detalles sobre la contratación de la plataforma digital para trámites municipales

El contrato fue firmado el 6 de marzo con la empresa Betta JJ & Asociados, S.A. de C.V., con sede en Monterrey, Nuevo León, y la contratación se realizó sin pasar por la aprobación del Cabildo, lo que ha generado cuestionamientos sobre el proceso y la transparencia en el uso de recursos públicos.

Cuestionamientos sobre la transparencia en la adquisición del chatbot Alfa

Durante la presentación del chatbot Alfa, autoridades municipales explicaron que el sistema opera a través de la aplicación WhatsApp y permite a los ciudadanos realizar reportes relacionados con baches, luminarias, vehículos abandonados, limpieza de parques, basureros clandestinos, bienestar animal, exceso de ruido y casos canalizados a la Pronnif municipal.