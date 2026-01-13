Ciclista cae en zanja sin señalizar de SIMAS en la colonia Vista Hermosa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La omisión y el descuido en trabajos de reparación por parte de SIMAS Piedras Negras volvieron a generar un accidente, luego de que un hombre cayera en una zanja abierta y sin señalización mientras circulaba en una bicicleta eléctrica sobre la calle Guadalupe, en la colonia Vista Hermosa.

Según los primeros informes, el ciclista no se percató de un pozo inundado, de aproximadamente dos metros de profundidad, que se encontraba completamente expuesto. La falta de advertencias y de alumbrado público provocó que el hombre cayera, resultando con golpes en la cabeza y daños en su medio de transporte.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención médica. Afortunadamente, las lesiones no ameritaron traslado hospitalario, ya que fueron catalogadas como leves.

Acciones de la autoridad

Autoridades de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito y Vialidad se hicieron presentes para tomar conocimiento del percance y realizar el informe correspondiente.

Trascendió que dicha zanja fue abierta por personal de SIMAS desde hace varios días como parte de la reparación de una fuga de agua que llevaba meses sin solución. Sin embargo, tras concluir parcialmente los trabajos, el pozo fue abandonado sin tapar y sin señalamiento alguno. Las lluvias recientes llenaron la excavación de agua, agravando el riesgo para quienes transitan por la zona.

Impacto en la comunidad

Este hecho revive la polémica generada recientemente tras una volcadura en la que una mujer perdió la vida, presuntamente también relacionada con una zanja abierta. Vecinos y automovilistas señalan que estos accidentes son consecuencia directa de la falta de responsabilidad y supervisión en las obras de SIMAS, que una vez más deja trabajos inconclusos y pone en peligro a la ciudadanía.