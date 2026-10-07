Fiscalía descarta abuso sexual en reporte ocurrido en la colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Fiscalía General del Estado descartó que Carlos Alberto N, de 32 años, haya sido víctima de abuso sexual, luego de revisar el reporte realizado durante las primeras horas de este martes en la colonia Villa Real.

El hombre había sido trasladado al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde inicialmente se señaló que habría sido víctima de abuso por parte de un amigo, mientras ambos se encontraban en un domicilio del sector.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el delegado de la FGE, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, esa versión fue descartada durante las primeras diligencias, cuando el propio Carlos Alberto explicó que presentaba un fuerte dolor en el pulmón y que su principal requerimiento era recibir atención médica.

El funcionario señaló que el hombre también manifestó que su amigo se estaba burlando de la situación, motivo por el cual solicitó la presencia de elementos policiacos.

La primera versión indicaba que ambos habían estado consumiendo solventes en la colonia Villa Real y que, al despertar y encontrarse ya sin sus efectos, el afectado consideró que pudo haber sido víctima de una agresión sexual. Incluso habría señalado a un hombre identificado con el apodo de "El Tortas".

Detalles confirmados

Sin embargo, tras las averiguaciones realizadas por la autoridad, dicha versión quedó descartada. Rodríguez Ríos precisó que no se configuró un posible delito y que la autoridad únicamente tomó conocimiento de los hechos.