Solo una secundaria de Piedras Negras adelanta salida por el calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secundaria del Estado Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la colonia Bravo, es el único plantel de Piedras Negras que modificó su jornada presencial y estableció la salida de alumnos a las 11:30 horas, como parte de un protocolo de actuación ante las altas temperaturas.

El ajuste no aplica al resto de las escuelas del municipio, que mantienen actividades presenciales durante la jornada completa, confirmó Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación de Coahuila.

A través de una circular, la dirección del plantel informó que la modificación del horario obedece a las altas temperaturas. No obstante, el plantel enfrenta también una falla en el suministro eléctrico que afecta la operación de los equipos minisplit durante las horas de mayor calor, cercanas al mediodía.

La situación generó confusión entre padres de familia, quienes solicitaron, mediante el Centro de Mensajes de Noticieros Rancherita del Aire, precisar si la salida a las 11:30 horas se aplicaría en todas las escuelas de Piedras Negras.

Costilla aclaró que el recorte de horario es exclusivo de la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla y explicó que el plantel adoptó un esquema híbrido como medida preventiva, mientras se realizan trabajos para reparar la falla eléctrica.

"Este comunicado, te comento que dice que es por las altas temperaturas; aparte lo está tomando como protocolo de prevención del calor, porque está presentando algunos problemas de cableado eléctrico en la distribución de red de los minisplit", puntualizó.

El funcionario señaló que el esquema permite mantener las clases presenciales durante la mañana y evitar que los alumnos sean enviados completamente a clases en línea, mientras se resuelve el problema.

Costilla reiteró que, hasta el momento, ningún otro plantel de Piedras Negras ha modificado su jornada por la activación de protocolos ante las altas temperaturas.

Explicó que cada escuela puede identificar la necesidad de aplicar las medidas preventivas establecidas por la Secretaría de Educación de Coahuila, pero debe coordinarse con la supervisión escolar y la dirección del nivel educativo correspondiente.

"Ellos solicitan la autorización de suspensión de clases o irse de manera híbrida, a través del nivel, y es el nivel quien les da la autorización; no somos nosotros aquí en Servicios Educativos, es el mismo nivel quien autoriza la suspensión", aclaró.

Hasta ahora, no existe registro de otra escuela de Piedras Negras que haya solicitado modificar su jornada debido a las altas temperaturas.

En la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla ya se brindó apoyo con técnicos especializados para atender y resolver la falla en el sistema eléctrico.