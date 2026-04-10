Llevan brigada de salud gratuita a ejido Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de acercar los servicios médicos a la población, este viernes se llevó a cabo una nueva brigada integral de salud en el ejido Piedras Negras, donde se ofrecieron consultas, estudios preventivos y atención especializada de manera gratuita.

El doctor Roberto Baeza Díaz informó que la jornada incluye vacunación, atención dental —uno de los servicios más demandados—, consulta de medicina general y módulos de gestión de la Secretaría de Salud.

"Traemos servicios de prevención como mastografías y Papanicolaou, además de atención para enfermedades como diabetes e hipertensión. También contamos con nutrición para apoyar a pacientes con distintos padecimientos", señaló.

El funcionario subrayó que estas acciones responden a la estrategia del Gobierno estatal para llevar atención médica directamente a colonias y comunidades, especialmente en zonas con acceso limitado a servicios de salud.

Destacó la importancia de que la población aproveche estos programas, al tratarse en su mayoría de servicios preventivos que permiten detectar a tiempo enfermedades graves.

"Exhortamos a la ciudadanía a atenderse. La prevención es clave para evitar complicaciones, particularmente en enfermedades como el cáncer de mama, una de las principales causas de muerte en mujeres en México, así como el cáncer cervicouterino", explicó.

De acuerdo con cifras oficiales, durante la brigada realizada el jueves en la colonia Villas del Carmen se efectuaron alrededor de 800 acciones médicas. Para esta jornada en el ejido Piedras Negras se prevé alcanzar una cifra similar.

Baeza Díaz agregó que estas brigadas forman parte de un esquema permanente de atención que también se brinda en centros de salud, así como en hospitales de la región, con el fin de garantizar cobertura médica continua.