Detienen a cinco presuntos agresores por abuso sexual en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En lo que va del mes de abril, en Piedras Negras se han registrado cinco denuncias por abuso sexual, todas ellas con resultados favorables en materia de procuración de justicia, al lograrse la detención de los presuntos responsables.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, tras recibir las denuncias correspondientes, se llevaron a cabo las investigaciones necesarias para reunir los datos de prueba, mismos que permitieron a un juez otorgar las órdenes de aprehensión.

Dichos mandatos judiciales ya fueron cumplimentados, por lo que los implicados fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición de la autoridad competente. Actualmente, los acusados se encuentran internos en el penal de la ciudad, donde enfrentan su proceso legal.

Acciones de la autoridad

El funcionario señaló que, de manera lamentable, los casos detectados tienen un patrón en común, ya que ocurrieron en el entorno familiar. Además, destacó que las víctimas son menores de edad y que los presuntos agresores mantienen algún tipo de relación familiar con ellas.

Apoyo a las víctimas

Finalmente, Rodríguez Ríos aseguró que a las víctimas se les brinda acompañamiento y apoyo integral durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar su protección y bienestar.