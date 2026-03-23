Desmantelan narco laboratorio en la colonia Ampliación Año 2000 de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Civil Coahuila, desmantelaron un presunto narcolaboratorio en la colonia Ampliación Año 2000.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del sábado, luego de una denuncia anónima que derivó en la obtención de una orden de cateo para un domicilio ubicado sobre la calle Mar Mediterráneo, en dicho sector.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron diversos indicios relacionados con la posible elaboración y distribución de droga, entre ellos cajas con derivados de marihuana, una bolsa de gran tamaño con la misma sustancia, así como otra más con cocaína.

Además, se aseguraron bolsitas de plástico, frascos de vidrio de distintos tamaños, tubos de vidrio, un dispositivo de vidrio con líquido amarillo, así como envoltorios con la droga conocida como LSD, una mochila negra y múltiples dosis de la droga denominada "cristal".

En el lugar también fueron encontradas colillas de cigarros de marihuana, cámaras de videovigilancia y equipos DVR, presuntamente utilizados para monitorear el inmueble.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Durante el cateo no se reportaron personas detenidas, por lo que el inmueble permanece asegurado mientras avanzan las indagatorias.