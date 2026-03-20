Alertan especialistas sobre riesgos del vapeo entre jóvenes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el aumento en el uso de cigarrillos electrónicos, especialistas en salud advirtieron sobre la desinformación que prevalece, principalmente entre jóvenes, quienes suelen considerar el vapeo como una alternativa menos dañina que el tabaco tradicional.

Efectos del vapeo en la salud

La doctora Minerva Contreras explicó que, aunque el uso de vapeadores no siempre se relaciona con las enfermedades clásicas del tabaquismo, sí puede generar afectaciones a la salud en un periodo más corto, especialmente en los pulmones.

"Existe la creencia de que se trata únicamente de vapor de agua, pero en realidad son químicos diseñados para estos dispositivos, los cuales no forman parte de la biología natural del cuerpo, por lo que generan repercusiones", señaló.

Dificultades para dejar el vapeo

Indicó que el consumo constante de estos dispositivos puede derivar en daños comparables a los provocados por otras sustancias, por lo que recomendó suspender su uso. Asimismo, reconoció que dejar el vapeo puede ser complicado debido a su carácter adictivo, por lo que exhortó a quienes buscan abandonar este hábito a acudir a instancias especializadas.

Entre ellas, destacó los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, donde se ofrece atención gratuita y existen protocolos para tratar adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de otras sustancias.